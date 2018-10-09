الكرة الرسمية لكأس آسيا تصل برشلونة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-09 في 4:01 م /
sabq2-600x55313

وصلت الكرة الرسمية لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى مدينة برشلونة ، حيث يؤدي الأبيض تدريباته باستخدام الكرة الرسمية للبطولة ( مولتن ) والتي تم الكشف عنها خلال مراسم حفل سحب القرعة في دبي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة المصنعة للمعدات الرياضية اليابانية ( مولتن ) والتي ستكون المورد الرسمي لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري على مستوى المنتخبات والأندية ، بما في ذلك نهائيات كأس آسيا 2019 .

وتم تجهيز الكرة الرسمية التي تحمل شعار البطولة بأحدث التكنولوجيا المبتكرة .

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--