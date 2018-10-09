الكرة الرسمية لكأس آسيا تصل برشلونة

وصلت الكرة الرسمية لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى مدينة برشلونة ، حيث يؤدي الأبيض تدريباته باستخدام الكرة الرسمية للبطولة ( مولتن ) والتي تم الكشف عنها خلال مراسم حفل سحب القرعة في دبي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة المصنعة للمعدات الرياضية اليابانية ( مولتن ) والتي ستكون المورد الرسمي لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري على مستوى المنتخبات والأندية ، بما في ذلك نهائيات كأس آسيا 2019 .

وتم تجهيز الكرة الرسمية التي تحمل شعار البطولة بأحدث التكنولوجيا المبتكرة .

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