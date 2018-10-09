شاهد بالفيديو | لحظة تحول شوارع إلى أنهار مياه في إندونيسيا

تظهر مجموعة من الصور والفيديوهات الجديدة حجم المعاناة التي يعيشها سكان إندونيسيا، إثر تعرضهم لكارثة تسونامي.

وقد أوضحت الصور الناس وهم يركضون في شارع فارغ يتحول بعد ذلك إلى نهر، بينما كان يصرخ آخرون من شرفات منازلهم محذرين من يسير في الشارع من قدوم أمواج تحملهم، بحسب ما نشر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كما قام أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى” سيغيت ليمبا” بنشر فيديو له هو وأصدقائه وجيرانه هم يحاولون الاحتماء من الأمواج التي يصل ارتفاعها إلى 20 قدمًا.

وقال إنه وصديقان له كانا في طريقهما إلى مهرجان بالوم نوموني السنوي على شاطئ تاليس عندما حدث الزلزال، وأضاف أن أحدهما سقط في شرخ عندما انشقت الأرض لكنه تمكن من إخراجه.

وقال “سيغيت” إنه اتجه هو وأصدقائه نحو جسر “بونوليلي” الأصفر في المدينة بحثا عن أرض أكثر أمنا، ولكنهم لم يتمكنوا الوصول إلى هناك فقد رأوا أول موجة تقترب منهم، ودمرت الأمواج الجسر تمامًا.

الجدير بالذكر أنه زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب جزيرة سولاويزي ومدينة بالو الساحلية، يوم الجمعة 28 سبتمبر، وبلغ عدد القتلى وفقًا للأرقام الرسمية الى 1948.

اقرأ ايضا

التعليقات