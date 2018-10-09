دراسة: الأطفال يستمدون ذكاءهم من أمهاتهم فقط

كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخراً إن الأطفال يحصلون على مورثات الذكاء من أمهاتهم وليس من آبائهم.

وتظهر هذه الدراسات بأن كروموزوم يرمز له بحرف X هو المسؤول عن الذكاء لدى الإنسان، وأن النساء يمتلكن اثنين من هذه الكروموزومات مقابل واحد فقد لدى الرجال، وهذا يعني أن احتمال انتقال الذكاء من الأم لأطفالها يعادل ضعفي احتمال انتقال الذكاء من الأب.

وقد كشفت الدراسة التي أجرتها وحدة العلوم الاجتماعية والصحة العامة التابعة لمجلس البحوث الطبية في مدينة “غلاسغو” الاسكتلندية ، أن ذكاء الأطفال يأتي معظمه من أمهاتهم.

فبعد أن قاموا بإجراء اختبارات ذكاء للعديد من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 22 عاماً، آخذين بالاعتبار عوامل مختلفة تؤثر على الذكاء مثل التعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وجد الباحثون أن أفضل مؤشر للتنبؤ بذكاء الأبناء هو اختبار مستوى ذكاء أمهاتهم.

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