«آية» بطول 8 أمتار تنضم إلى دبي ومتحفها المفتوح

انضمت منحوتة فنية جديدة بلمسات مبدع إماراتي إلى دبي ومتحفها المفتوح، بعدما كشفت وجهة «سيتي ووك»، عن العمل الجديد للفنان، مطر بن لاحج، الذي يحمل عنوان «آية»، ويصل طوله إلى ثمانية أمتار، ووزنه أربعة أطنان.

وتحمل المنحوتة التي من أعمال الفنان مطر بن لاحج، أية (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله) وعن اختيار هذه الآية بشكل خاص، أفاد بن لاحج بأنه يستخدمها كثيراً في أعماله، إلى جانب سورة «الإخلاص»، موضحاً أن العمل يبلغ طوله ثمانية أمتار، وعرضه ستة أمتار، وعمقه متر واحد، بينما يصل وزنه إلى أربعة أطنان، واستغرق تنفيذه 45 يوماً كي ينجز بشكل تام، وهو مفرغ، ويعتبر من الأعمال النحتية المعلقة على جدار رخامي.

وأكد مطر بن لاحج أن الخط العربي في العمل الجديد إثبات لأهمية اللغة العربية، وتركيز على الكلمات التي بدأت تختفي، ولذا يعمل على إعادة استخدام المصطلحات، مشيراً إلى أنه يسعى عبر فنه إلى الإسهام في تنمية الذائقة البصرية والحفاظ على اللغة العربية، وكذلك الترويج السياحي.

اقرأ ايضا

التعليقات