التربية تفتح تحقيقاً موسعاً في واقعة فصل طلبة من مدارسهم

أعادت وزارة التربية والتعليم أمس الطلبة المقيمين المفصولين من مدارسهم الحكومية إلى مقاعدهم الدراسية بعدما تقدم أولياء أمورهم بشكاوى للجهات المعنية في الوزارة.

وفي تطور سريع، فتحت الوزارة تحقيقاً موسعاً في الواقعة ضم جميع الأطراف المتسببة بها من مديري مدارس ونطاق وإداريين في عدد من مناطق الدولة، إلا أن التحقيقات لم تنته بعد وتوجّه أولياء الأمور بالشكر لمسؤولي قطاع العمليات في وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أنهم كانوا على يقين بإنصافهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، بعدما فوجئ أولياء أمور طلبة بتواصل إدارات مدارس أبنائهم معهم لإبلاغهم بفصلهم، وذلك لعدم مطابقة شروط القبول عليهم.

وعلى الفور تقدم أولياء الأمور بشكاوى للجهات المعنية في الوزارة، ليجري تحويلهم إلى روساء المجالس التعليمية التابعين لها، والذين قاموا بدورهم بدراسة تفاصيل الموضوع كافة ليكتشفوا أن الطلبة المفصولين حاصلون على موافقة من مديري المدرسة والنطاق التابعين لها قبل قبولهم.

وعلى إثر ذلك، وبعد التأكد من مطابقة شروط لائحة التسجيل والقبول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم عليهم، خصوصاً أن من بينهم طلبة تبعد منازلهم عن أقرب مدرسة خاصة أكثر من 120 كم، جرت إعادتهم لمقاعدهم الدراسية وإلغاء إجراءات الفصل التي جرى اتخاذها ضدهم.

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