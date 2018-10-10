عائشة الهاشمي .. الموهبة قادتها إلى عالم أفلام الكرتون

قادت الموهبة المواطنة الإماراتية عائشة الشامسي إلى عالم أفلام الكرتون حتى باتت رسامة كوميك متميزة ، ورغم عدم دراستها لهذا المجال جامعيا ، دخلت الهاشمي إلى هذا العالم من باب الموهبة التي شكلها شغف الطفولة الذي تكون بفضل رسومات مجلات الأطفال التي حاولت في ذلك الوقت استنساخ خطوطها وألوانها.

وقالت الهاشمي أنها تعيش الحكايات والمغامرات التي ترسمها، حتى أنها تزورها في أحلامها، فتجد نفسها مصرة على إعادة الحياة لها والتواصل معها ، مشيرة إلى أن العائلة كانت السند والمعين لها التي وجدت الدعم والتشجيع فيهم لا سيما شقيقها الأكبر الذي يعمل مدرباً للتنمية البشرية.

وأضافت الهاشمي أنها ظلت تملئ دفاترها بتخطيطات الشخصيات الكرتونية، وبمرور الزمن تأثرت بالأسلوب السريالي الياباني لكنها في مرحلة الاحتراف عمدت إلى خلق أسلوبها الخاص ، ما جعلها تتوجه لخوض مجال الرسم في كتب الأطفال ونجحت في إبداع رسومات كتب من بينها «النور ينتظرك»، و”أسرتي” .

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