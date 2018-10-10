3 آلاف طالب وطالبة إماراتيين يدرسون في جامعات أميركية

أفادت شارلوت يونج فاداري ملحقة الشؤون الثقافية في السفارة الأميركية في أبوظبي، بأن نحو 3 آلاف طالب وطالبة من المواطنين الإماراتيين يدرسون في مختلف الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أنهم يدرسون في مختلف التخصصات العلمية من إدارة الأعمال والهندسة.

وقالت فاداري على هامش معرض الجامعات الأميركية الذي عقد في أبوظبي: إن هناك أيضاً عدداً من المنح الدراسية في العام المقبل 2019، بحيث يمكن للطلاب الإماراتيين الحصول عليها لدراسة الماجستير لمدة سنتين، وفق الشروط المحددة لكل منحة، مشيرة إلى أن هذه المنح مقدمة من مؤسسة فولبرايت، علاوة على منحة «همفري»، والتي تتيح لثلاثة مواطنين إماراتيين -لم يتم اختيارهم بعد- دراسة الشهادات المهنية في الجامعات الأميركية، وتتحمل كل منحة كامل مصاريف الدراسة والمعيشة والانتقالات.

وأشارت إلى أن منحة أخرى مازالت تفتح الباب للتقدم إليها للحصول على فرصة مدرس مساعد للغة العربية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة سنة واحدة، وهذه المنحة مغطاة التكاليف أيضاً.

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