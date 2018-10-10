5703 عقد زواج و1859 حالة طلاق في أبوظبي في 2017

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن عدد عقود الزواج التي تم إبرامها في أبوظبي طوال عام 2017 بلغ 5703 عقود، من بينها 3254 عقداً كانت المواطنات طرفاً فيها، بنسبة 57% من إجمالي عقود الزواج.

وأوضح في تقرير حديث أصدره، أمس، حول الزواج والطلاق في أبوظبي عام 2017، أن أبوظبي شهدت 1859 حالة طلاق خلال العام الماضي، وكانت المواطنات طرفاً في 981 حالة منها، بنسبة 52.8% من إجمالي الحالات. ووفقاً للتقرير ارتفع متوسط عمر الزواج عند المواطنين الذكور بشكل طفيف، بينما استقر عند المعدل نفسه بالنسبة للمواطنات عما كان في عام 2016، كما ارتفع توقع البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للمواطنين ليصل إلى 80.2 عاماً للمواطنات، و76.4 عاماً لدى المواطنين.

ولفت المركز إلى أن متوسط العمر عند الزواج لدى المواطنين بلغ 27.4 عاماً للذكور، مقابل 27.2 عاماً عام 2016، بينما استقر متوسط عمر الزواج عند المواطنات عند 24.2 عاماً خلال عامي 2017 و2016 في حين بلغ متوسط العمر عند الزواج لدى غير المواطنين 31.3 عاماً للذكور، و27.6 لدى الإناث عام 2017.

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