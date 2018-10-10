“الموارد البشرية والتوطين”: اصدار وثيقة التأمين عند تقديم طلب تصريح العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ” ان اصدار وثيقة التأمين على العامل سيتم بشكل فوري والكتروني عند طباعة طلب تصريح العمل وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري وهو الموعد المقرر لبدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة”.

وقالت عائشة بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ” ان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات المطلوبة للبدء في اصدار وثائق التأمين ورد الضمانات المصرفية لاصحاب العمل اعتبارا من الموعد المقرر”.

وأوضحت ” انه سيكون امام المنشات المسجلة لدى الوزارة خياران أولهما شراء وثيقة التأمين والتي سيتم اصدارها بشكل فوري عند طباعة طلب تصريح العمل سواء من خلال مراكز الخدمة ” تسهيل” أو عبر المنشات التي تنجز معاملاتها ذاتيا عبر النظام الالكتروني ” تسهيل”.

وقالت ” ان الخيار الاخر يتمثل في تقديم ضمانا مصرفيا بقيمة 3 الاف درهم عن العامل وفقا للمعايير والضوابط المعمول بها في نظام الضمان المصرفي الحالي والذي سيتم العمل به بالتوازي مع نظام التأمين الجديد لاتاحة المجال امام اصحاب العمل لاختيار النظام الذي يرغبون به”.

وأوضحت ” ان وثيقة التأمين على العمالة المساعدة سيتم اصدارها عند تقديم طلب التصريح لهذه الفئة من العمالة سواء من خلال مراكز “تسهيل” أو عبر مراكز الخدمة “تدبير” التي تقدم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة”.

وقالت ” ان وثائق التأمين على عمالة المنشات والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين سيتم اصدارها من خلال “مجمع تأميني” يضم مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة والتي تم اختيارها وفقا لمعايير محددة”.

وتسري وثيقة التأمين لمدة عامان وهي مدة تصريح العمل لعمالة المنشات أو العمالة المساعدة وبواقع 60 درهما عن كل عام .

وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية الى 20 الف درهم عن كل عامل وتشمل للعاملين في القطاع الخاص المستحقات غير المدفوعة مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية فضلا عن الأجور غير المدفوعة و تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية.

كما تغطي الوثيقة التأمينة الخاص بالعمالة المساعدة تكلفة استبدال العامل المساعد في حالات الانقطاع عن العمل وحالات عدم الكفاءة الصحية أو رغبة العامل المساعد منفردا بإلغاء علاقة العمل، إضافة إلى الأجور غير المدفوعة ومستحقات العامل المالية كبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية في حال عدم دفعها من قبل صاحب العمل، فضلا عن تذكرة سفر عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل.

وأوضحت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل ” ان الوزارة ستبدأ برد الضمانات المصرفية لأصحاب العمل والبالغ مجموعها نحو 14 مليار درهم اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.

واشارت بالحرفية الى انه سيتم رد الضمانات المصرفية للمنشات في حالة الغاء تصريح عمل العامل المشمول بهذه الضمانات وبالتالي انتهاء علاقة العمل بين الطرفين أو في حالة شراء وثيقة التأمين عند تجديد تصريح عمل العامل وذلك بشرط ان لا تكون المنشأة قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم سداد الرواتب خلال اخر ستة اشهر قبل تجديد التصريح المنتهي.

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