اعتماد “الهوية الوطنية “رقما للمستثمر في أبوظبي اعتبارا من 14 أكتوبر

اعتمد سوق أبوظبي للأوراق المالية الهوية الوطنية الإماراتية لإصدار أرقام المستثمرين للأفراد من مواطنين ومقيمين وذلك اعتبارا من تاريخ 14 أكتوبر الجاري.. وبناء على ذلك سيكون رقم الهوية هو ذاته رقم المستثمر المعتمد لإنجاز تعاملاته وذلك بدلا من الآلية المعتمدة حاليا والتي تقضي بحصول المستثمر على رقم خاص به يصدره السوق.

وجاء قرار السوق في هذا الخصوص مواكبا للمبادرات التي يطلقها وتستهدف التسهيل على المستثمرين وأتمتة التعاملات وذلك وفقا لتعميم أصدره وجرى توزيعه على جميع الشركات ذات العلاقة بعمل السوق وفي مقدمتها شركات الوساطة.

وتفصيلا فقد أعلن السوق أنه وضمن مبادراته الهادفة إلى اعتماد بطاقة الهوية في جميع تعاملات الجمهور فسيتم ابتداء من تاريخ 14 أكتوبر 2018 إصدار أرقام المستثمر الخاصة بفئة المستثمرين الأفراد ” المواطنين والمقيمين “وذلك وفقا للهيكلية الجديدة المستندة على رقم الهوية الوطنية الإماراتية للمستثمر بدلا من الهيكلية الحالية.

وعليه سيكون رقم المستثمر الجديد الخاص لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية من مواطنين ومقيمين هو عبارة عن رقم هويته الوطنية المكون من 15 خانة مع عدم وجود تغيير على آلية إصدار أرقام المستثمرين لغير المقيمين وللفئات الأخرى

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