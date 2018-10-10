شاهد بالصور | مزارعو القارات الخمس في مكافحة التغير المناخي

تشكل مشكلة التغير المناخي أحد المشكلات الكبرى التي تطفو على السطح وتحتل النقاش العام والسياسي حول العالم، نظرا لخطورتها وتأثيرتها المستقبلية، غير أن أكثر الفئات الذين يتضررون بفعل من هذه المشكلة يبرز على وجه الخصوص المزارعون.

ورصد خمسة مصورين التحديات التي يواجهها صغار الفلاحين حول العالم، وكذلك الحلول التي يستخدموها من أجل نظام زراعة لا يكلف كثيرا الكوكب.

تشير صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن المصورين المذكورين ينظمون معرض تحت مسمى “نحن نغذي العالم”، في معرض بيرج هاوس في لندن في الفترة بين 21 إلى 21 أكتوبر.

ضمن القصص التي يرصدها المعرض، أزمة المزارعين في جنوب زيمبابوي، إذ أن المواطنين كانوا يزرعون الذرة ومحاصيل أخرى في الأراضي في الفترة بين أكتوبر وحتى يناير معتمدين على مياه الأمتار. غير أن هذا العام الأمتار لم تأتي، ووجد المزارعون أرضهم مهددة بالتصحر، لذا بدأوا في البحث عن طرق مختلفة للحصول على المياه لري أرضهم.

في جنوب بريطانيا، بدأ المزارعون أيضا يشكون من تأثير التغير المناخي، فبحسب الصحيفة فإن التغيرات السيئة للمناخ ق غيرت تقاليد الزراعة المتوارثة عبر أجيال.

يتحدث مزارعون عن تدمير المحاصيل نتيجة للتقلبات المناخية سواء بحدوث جفاف أو موجات حر مفاجئة، والتي باتت متكررة كل عام تقريبا، بعد أن كانت هذه التقلبات لا تحدث إلا مرة كل 20 عام، حسب المزارعين.

وفي بيرو، أحد مراكز انتاج القهوة حول العالم، تغيرت المواعيد المعهودة لزراعة محاصيل القهوة نتيجة التغير المناخي، كما يشتكي المزارعون من تزايد الأمراض التي تهدد هذا المحصول والمرتبطة بالتقلبات المناخية.

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