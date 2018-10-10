دراسة: تناول الفاكهة الجافة لها فوائد عديدة على الصحة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-10 في 8:15 م /
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أفادت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في الأكاديمية الزراعية الفرنسية بأن الفاكهة الجافة طبيعيا أو التي يتم تصفيتها من الماء لها فوائد عديدة على الصحة خاصة للرياضيين الذين يقومون بمارثون الجري أو غيرها من الرياضيات فهي غنية بالسكريات وذات سعرات حرارية مرتفعة مثل العنب الجاف والبلح والمشمش والفراولة.

وأضافت الدراسة أن العنب هو ملك الفاكهة الجافة سواء الأبيض أو الأسود فهو غنى بالحديد وفيتامين بى بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم أما المشمش والبلح والتين والخوخ فهم أغنياء بفيتامين «أ- هـ- بى بى» والمشمش غنى بالبوتاسيوم والموز الجاف بالماغنيسوم والتين فهو غنى بالكالسيوم.

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