إطلاق تذاكر الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 تحت شعار “هذا زايد هذه الإمارات”

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني عن فتح باب بيع تذاكر الحفل الرسمي لليوم الوطني 47 لدولة الإمارات، تحت شعار “هذا زايد .. هذه الإمارات”، والمقرر إقامته في مدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر المقبل، بعرض حي استثنائي سيبهر الحضور باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة إلى جانب المؤثرات الصوتية والضوئية المبتكرة.

وقالت اللجنة المنظمة أن الاحتفال هذا العام سيأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية للشيخ زايد، طيب الله ثراه، وسط حضور أكثر من 22 ألف شخص من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها والزوار، ليشكلوا لوحة وطنية تجسد قيم الوحدة والفخر والوفاء، وتعبر عن اعتزازهم بمئة عام من الحكمة والخير والعطاء، متطلعين إلى حاضرٍ ملهم ومستقبل واعد.

وسيقدم الاحتفال “هذا زايد.. هذه الإمارات” عرضاً استثنائياً يصطحب الجمهور في رحلةٍ مصورة للتعرف على تاريخ وإرث زايد، ورؤيته الحكيمة التي أرست دعائم النهضة والنجاح والتقدم لدولة الإمارات منذ 47 عاماً مضت، والوقوف على مناقب الشيخ زايد وكيف قاد شعبه لتأسيس دولة الإمارات التي باتت اليوم نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، حيث جرى تصميم الحفل لتقديم عروض حية مبهرة وتوفير تجربة بانورامية فريدة من نوعها ستترسخ في ذاكرة كل من يشاهدها.

وقال عضو من اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة: “إن احتفاءنا بالذكرى السابعة والأربعين لاتحاد دولة الإمارات، هو بمثابة منصة إبداعية من شأنها جمعنا كافةً تحت راية الوحدة والاتحاد والفخر، في استعراض مبهر يسلط الضوء على إرث زايد، ورحلة دولة مزدهرة صارت بين مصاف الدول المتقدمة بالعزيمة والإصرار والتآزر، وتمضي قُدُماً على رؤية حكيمة أرساها الشيخ زايد، طيب الله ثراه”.

يذكر أنّ تذاكر الحفل متوفرة من خلال الاتصال على 80086823 .

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