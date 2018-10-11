«حرباء» تثير الخوف بين طلاب مدرسة خاصة في الشارقة

أثارت حرباء متسللة الخوف بين طلبة وطالبات الحلقة الأولى داخل فناء إحدى المدارس الخاصة في الشارقة الذين هرعوا، مستنجدين بمعلماتهم للنيل من الحرباء التي فاجأتهم أثناء تناولهم الطعام في الاستراحة الأولى.

وعلى الفور تعاملت إحدى المعلمات مع الحرباء وقضت عليها تماماً في ثوان وأخذت في طمأنة الطلبة ودعتهم إلى استئناف استراحتهم إلا أنهم فضلوا الجلوس داخل صفوفهم خشية ظهور حرباء أخرى.

ودعا أولياء أمور جميع الجهات المعنية بشؤون التعليم إلى ضرورة إلزام المدارس الخاصة والحكومية بالتعاقد مع شركات متخصصة لمعالجة الحشرات وتحديداً الزواحف والقوارض الخطرة التي يمكن أن تهدد حياة الطلبة، وذلك بعيداً عن الاعتماد على عمال النظافة التقليدين داخل المدرسة.

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