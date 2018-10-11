خطبة الجمعة ليوم غد بعنوان “لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”

الخطبة الأولى

الحمد لله رب العالمين، شرح صدور عباده المؤمنين، وجعلهم آمنين مطمئنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال سبحانه وتعالى:( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتقون* لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم). يبشرهم الله عز وجل في الدنيا بالخير العميم، وفي الآخرة بالأجر العظيم، والنعيم المقيم، تأتيهم هذه البشارات على ألسنة رسله عليهم السلام، قال الله تعالى:( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون). أي: وما نرسل رسلنا إلا ليبشروا أهل الطاعة بالحياة الطيبة في الدنيا، والجنة والفوز المبين يوم القيامة، فالذين قبلوا قول المرسلين، وصدقوهم وعملوا صالحا ( تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون* نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون* نزلا من غفور رحيم). ويوم القيامة ينادي الله عز وجل قائلا:( يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون). أي: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقابي، فإني قد أمنتكم منه برضاي عنكم، ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا، فإن الذي قدمتم عليه خير لكم مما فارقتموه منها، وحين يسمع الناس هذا النداء يوم القيامة يطمع فيه من ليس من أهله حتى يسمعوا قول الله تعالى:( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون). أي: تنعمون وتسعدون. وينادون:( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون). فيدخلونها يحلون فيها من وافر الزينة، ويحمدون الله عز وجل على النعيم والطمأنينة، قال سبحانه:( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير* وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور* الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب). فهم فرحون في الدنيا بمرضاة ربهم، آمنون يوم القيامة بما قدموا من صالح أعمالهم، قال عز وجل:( من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

فكيف نبلغ هذه المنزلة عند الله تعالى؟

أيها المسلمون: من أراد هذه المكانة العظيمة فليقبل على الله عز وجل، فيعمل بما أمره به، قال تعالى:( فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون). لأن اتباع الهدى راحة في الدنيا، وسعادة في الآخرة، قال سبحانه:( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى).

ومما يوصلك إلى هذه المنزلة العالية، والنعيم المقيم في الجنة: أداء فرائض الله تعالى، قال سبحانه:( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). أي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأقاموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة المعلومة. وأنفقوا في وجوه الخير؛ لهم ثواب ذلك عند ربهم، ولا خوف عليهم، قال سبحانه:( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). فإن الله عز وجل حفظ للمحسنين أجرهم، وبشرهم بما يسر خواطرهم، ويطمئن قلوبهم، فقال سبحانه:( بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون).

وإن الاستقامة على العبادات، والاستمرار على جميل التصرفات؛ من أسباب السعادة في الدنيا والطمأنينة في الآخرة، قال الله تعالى:( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون* أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون). فقد استقاموا على أمر الله، فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته، وأحسنوا فعلا وقولا. وتلك كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه رضي الله عنهم حين قال: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال صلى الله عليه وسلم :« قل ربي الله ثم استقم».

فاللهم اشرح صدورنا، واجعل الجنة مستقرنا، ووفقنا لطاعتك أجمعين، وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك :( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم،

وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي جعل الجنة مستقرا لرحمته، يسكنها أهل طاعته وعبادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل.

أيها المصلون: إن المحبة والألفة بين الناس من أسباب انشراح الصدر، وطمأنينة النفس، وراحة البال، والأمان في الدنيا، والفوز في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى». قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال:« هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فو الله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس».

هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، قال الله تعالى:( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا». اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين.

اللهم أدم علينا نعمك، وأسبغ علينا فضلك، ومتعنا براحة البال، وحسن الحال، وقبول الأعمال، اللهم تقبل صلاتنا، وضاعف حسناتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأكرمنا وأسعدنا في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، المحسنين إلى أهليهم وأرحامهم. اللهم وفق رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد لكل خير، واحفظه بحفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات: الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ مكتوم، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، وأفض عليهم من خيرك ورضوانك. وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين، فأنت على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

اللهم احفظ لدولة الإمارات استقرارها ورخاءها، وبارك في خيراتها، وزدها فضلا ونعما، وحضارة وعلما، وبهجة وجمالا، ومحبة وتسامحا، وأدم عليها السعادة والأمان يا رب العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، واجز خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا، اللهم انصر قوات التحالف العربي، الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه.

اللهم كن معهم وأيدهم، اللهم وفق أهل اليمن إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق والشرعية، وارزقهم الرخاء يا أكرم الأكرمين.

اللهم انشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شاملا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض.

اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم.

وأقم الصلاة.

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