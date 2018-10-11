ميرة المهيري أول إماراتية تعمل مفتشة أمان نووي

تعد ميرة هشام المهيري، البالغة من العمر 25 عاماً، أول إماراتية تعمل كمفتشة أمان نووي، وإحدى الممثلين الرسميين للدولة في مشروع مفاعل «هالدن» في النرويج، الذي يختص ببحوث الوقود النووي والمفاعل والعوامل البشرية .

وقالت ميرة : كان لدي شغف لدراسة الرياضيات والفيزياء، وكانت الدولة بصدد تأهيل كوادر وطنية للعمل في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، لذا قررت الجمع بين شغفي وخدمة متطلبات وتوجهات الدولة، وذلك بالتوجه لدراسة الهندسة الميكانيكية والنووية.

وأضافت: «ولدت في إمارة رأس الخيمة، وتلقيت دراستي وبدأت العمل في إمارة أبوظبي، فبعد الانتهاء من الثانوية العامة درست في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في تخصص الهندسة الميكانيكية والنووية، وكنت من أوائل الطالبات اللواتي توجهن لدراسة هذا المجال، حيث كان يلقى قبولاً من الطلاب الذكور بشكل أكبر من الطالبات، وتخرجت في هذا التخصص بتقدير امتياز مع أعلى مرتبة شرف عام 2015، وعملت في الجامعة كمساعد أستاذ جامعي في مواد مختلفة كالميكانيكا وتصميم الآلة، وحساب التكامل والتفاضل”

وأشارت إلى صعوبة بيئة عملها، وأنها ترتدي أدوات الحماية الشخصية لحمايتها خلال العمل، لافتة إلى أنها خلال المرة الأولى للعمل في التفتيش النووي بمحطة براكة للطاقة النووية، أصيبت بضربة شمس أدت إلى فقدانها للوعي؛ نظراً لعدم تعودها على العمل في هذه البيئة والطقس الحار.

وقالت: «بعد ذلك مارست الرياضة وتابعت نظاماً غذائياً صحياً معيناً، وهو ما ساعدني ومكنني من ممارسة عملي بكامل قوتي، وأسعى من خلال العمل في تفتيش الأمان النووي، إلى التأكد من ضمان استيفاء كافة شروط الأمان النووي في أية محطة نووية، وخدمة الوطن في هذا المجال “

اقرأ ايضا

التعليقات