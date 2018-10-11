مايكروسوفت تكشف عن ميزات تحديث أكتوبر لتطبيقات أوفيس

اعتاد مستخدمو تطبيقات مايكروسوفت أوفيس على الحصول على ميزات وتحسينات جديدة كل شهر، ولا يُعدّ الشهر الحالي استنثاء من القاعدة، حيث كشفت الشركة مؤخرًا عن جميع التغييرات التي تعتزم توفيرها في حزمتها أوفيس على كلٍ من أندرويد و iOS، ونبدأ في جديد تطبيقات أوفيس من على نظام تشغيل أندرويد.

حيث سيحصل كلٍ من تطبيق إكسل وآوتلوك وون نوت على أربع ميزات، مع الإشارة أن جميع المزايا متوفّرة حاليًا لمستخدمي Insiders Slow، وفيما يخص الجديد:

سيدعم تطبيق إكسل استخراج النص والأرقام من الصور.

سيدعم آوتلوك فتح التقويم المشترك والبحث فيه وتصفحه مباشرة من الهاتف.

ميزة فتح OneNote من أوتلوك بهدف الوصول إلى أجهزة الحاسوب المشتركة.

سيدعم OneNote وحده الآن الاحتفاظ بكافة المعلومات ذات الصلة في الملاحظات وذلك من خلال إرفاق المستندات وأوراق العمل والعروض التقديمية وملفات PDF

جديد تحديث مايكروسوفت أوفيس على iOS:

هناك ثلاث ميزات رئيسية فقط تأتي إلى Word و Excel و PowerPoint و Outlook، وهي على النحو التالي:

ميزة إدراج وتحرير الرموز حيث هناك أكثر من 500 رمز قابل للتحرير سواء على وورد أو إكسل أو باوربوينت.

هناك المزيد من خيارات الطباعة في تطبيق باوربوينت.

سيدعم آوتلوك فتح التقويم المشترك والبحث فيه وتصفحه مباشرة من الهاتف.

أخيرًا قد يستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية الإصدار الرسمي من التحديثات، ولكن على الأقل الآن أنت تعرف ما تتوقعه من التحديث.

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