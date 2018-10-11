كم وجه يستطيع المخ التعرف عليها؟ .. دراسة علمية تجيب

للمرة الأولى استطاع العلماء تحديد قدرة المخ على التعرف على أعداد الوجوه التى يمكن إحصاؤها، والتى قد تصل إلى 5.000 وجه فى المتوسط.

واختبر فريق البحث بجامعة يورك البريطانية، المشاركون فى الدراسة حول عدد الوجوه التى يمكنهم تذكرها من حياتهم الشخصية ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد الوجوه الشهيرة التى تعرّفوا عليها، عادة ما يعيش الإنسان فى مجموعات صغيرة من حوالى 100 فرد، ولكن الدراسة تشير إلى أن قدرات التعرف على الوجه لدينا تمدنا للتعامل مع الآلاف من الوجوه التى نواجهها فى العالم الحديث على شاشاتنا وكذلك فى التفاعلات الاجتماعية.

من جهته، قال الدكتور روب جنكينز، من قسم علم النفس فى جامعة يورك، “ركزت دراستنا على عدد الوجوه التى تمكن الإنسان على التعرف عليها بالفعل، ولم نعثر بعد على حدود لعدد الوجوه التى يمكن للمخ تذكرها والتعامل معها، إن القدرة على التمييز بين الأفراد المختلفين مهمة بشكل واضح فهى تسمح لك بمتابعة سلوك الأشخاص مع مرور الوقت، وتعديل سلوكك الخاص وفقًا لذلك”.

وبالنسبة للدراسة، أمضى المشاركون ساعة فى وصف العديد من الوجوه من حياتهم الشخصية قدر الإمكان، بما فى ذلك الأشخاص الذين ذهبوا إلى المدرسة مع الزملاء والأسرة، ثم فعلوا الشىء نفسه مع الوجوه الشهيرة، مثل الممثلين والسياسيين والشخصيات العامة الأخرى، ووجد المشاركون أنه من السهل الخروج مع الكثير من الوجوه فى البداية، ولكن من الصعب التفكير فى وجوه جديدة بحلول نهاية الساعة، هذا التغير فى السرعة سمح للباحثين بتقدير وقت نفاد فترة تذكر الوجوه بالكامل.

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