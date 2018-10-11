شاهد بالصور | مدن الألوان المذهلة في المكسيك

بالنسبة للجميع، فالمكسيك أما دولة المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، أو دولة ذات الشواطئ على المحيط الهادي، إلا أن المكسيك تضم العديد من المدن النابضة والمبهجة بفضل الألوان التي تغطيها.

يوضح موقع “لوكشوري ترافيل ماج” المهتم بالسفر أن المكسيك هي دولة ذات تقاليد مبهجة ومليئة بالألوان، فمن المنازل المزخرفة والمتعددة الألوان، والمعابد التي تعود إلى الحقبة الكولومبية، تشكل المكسيك واحة مليئة بالألوان.

أحد أجمل المدن في المكسيك، تبرز العاصمة، مكسيكو سيتي، والتي تضم المنطقة التاريخية بألوانها الجميلة.

تعرف مكسيكو سيتي بالعمارة الجميلة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مثل مبنى باثيو دي لوس ازولجوس، ودير سانتا روزا.

تضم قائمة المدن الملونة أيضا، مدينة جواناخواتو، والتي تعتبر مدينة الرومانسية في المكسيك. وضعتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي بفضل مبانيها القديمة الجميلة ومنازلها المتشكلة فوق التلال بالإضافة إلى الأزقة الضيقة والميادين المطرزة بالأشجار.

وهناك أيضا مدينة أوكساكا، والتي يطلق عليها المواطنين اسم “روح المكسيك”، وهي العاصمة الثقافية وقبلة الفنانين والحرفيين. كما تضم هذه المدينة العديد من المباني التي تعوض لحقبة الاستعمار، بالإضافة إلى الشوارع المغطاة بالأشجار والمقاهي والأسواق الجميلة.

وأيضا مدينة فالادوليد، وهي مدينة نابضة تضم العديد من الآلئ المعمارية. تقع في الجزء الجنوب الشرقي من المكسيك، وتعد ثالث أكبر مدينة في شبه جزيرة يوكاتان، وهي مدينة مبهجة لمحبي التنزه.

وأيضا مدينة مازاتلان، وتعرف بمدينة الحفلات. تقع على الساحل الشمالي في منطقة مكسيكان ريفييرا، تعد مازاتلان مدينة ملونة بامتياز بفضل المباني الكلاسيكية الموروثة.

كما تضم هذه الأخيرة جبال جميلة تشكل فرصة لمحبي التنزه سواء على الأقدام أو بواسطة الدراجات.

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