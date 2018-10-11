565 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 44 مليون في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 565 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 108 مبايعة بقيمة 353 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضى بقيمة 215 مليون درهم و 88 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 138 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم فى منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم فى منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة هور العنز.

و قد تصدرت منطقة البرشاء الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى الخوانيج الأولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 212 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 170 مليون درهم و 30 رهونات فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 40 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي العمردي بقيمة 40 مليون درهم.

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