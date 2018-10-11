باتيللي: “الأبيض الشاب” حقق مكاسب فنية عدة من وديته أمام ماليزيا

أكد الفرنسي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا الوطني للشباب أن “الأبيض الشاب” حقق مكاسب فنية عدة من مباراته الودية الأولى التي خاضها أمام المنتخب الماليزي يوم أمس الأول والتي تأتي في إطار المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمشاركة في المحفل الآسيوي الكبير المتمثل في نهائيات كأس آسيا التي يتطلع من خلالها منتخبنا الوطني أن تكون محطة عبور إلى يصل من خلالها إلى بولندا والتواجد في كأس العالم للشباب 2019.

وقال باتيللي أنه على الرغم من نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لهدف التي انتهت عليها المباراة، وما كانت عليه أرضية الملعب التي تأثرت بشكل كبير جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة كوالالمبور الأمر الذي انعكس على أداء اللاعبين وقدرتهم في السيطرة والتحكم بالكرة على أرضية الميدان، إلا أننا نجحنا في تقديم شوط أول ممتاز ويعد واحد من أفضل الأشواط

التي قدمها اللاعبين خلال فترة الإعداد من حيث فرض أسلوب اللعب وخلق العديد من الفرص أمام مرمى المنتخب الماليزي.

وتابع أنه في الشوط الثاني انخفض الأداء بشكل ملحوظ وكان لسوء أرضية الملعب دور مباشر في ذلك لكونها مع مرور دقائق المباراة أصبح من الصعوبة البالغة اللعب عليها وباتت تستنزف الكثير من مجهود اللاعبين وتتسبب في إصابتهم، وكنا حريصين على عدم خسارة أي لاعب في هذا التوقيت الصعب قبيل خوض غمار النهائيات الآسيوية التي لا يفصلنا عن ضربة بدايتها سوى أيام معدودة ، مشيراً إلى أنه لا ينظر للنتائج في المباراة الودية بقدر ما ينظر إلى مستوى اللاعبين واستيعابهم للخطة .

من جهته حرص سعادة حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب على الإشادة بما قدمه اللاعبين خلال المباراة وكانوا فيها الطرف الأفضل خاصة في الشوط الأول ، مؤكداً على أن اللعب خلال فترة التحضيرات في مثل هذه الظروف الصعبة التي أقيمت فيها المباراة من حيث هطول الأمطار وسوء أرضية الملعب يعد أمراً مهماً لتعود اللاعب وتكيفه مع أي ظرف قد يواجهه في البطولة، خاصة أن الأجواء الاستوائية غير المستقرة في كولالمبور هي مشابه تقريباً لما ستكون عليه الأجواء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي ستستضيف منافسات نهائيات كأس آسيا للشباب ( تحت 19 سنة ).

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