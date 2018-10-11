شاهد بالفيديو | طيار متهور يغامر بحياة الآلاف ويحلق بين المباني

أفزع طيار متهور السكان؛ بالتحليق بين المباني في مهرجان القوات الجوية الأسترالية.

وكانت الطائرة من طراز “بوينج سي -17” تشارك في الاستعراض الجوي لمهرجان “ريفير فاير”، التابع للقوات الجوية الأسترالية، في حدائق “ساوث بانك” في مدينة بريزبان.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر الفيديو الطائرة العملاقة، وهي تحلق فوق ناطحات السحاب ووسط المباني، في مشهد أرعب المشاهدين وذكرهم بأحداث 11 سبتمبر.

وبالطبع، أثارت المجازفة الخطيرة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وُصفت بأنها “غبية وخطيرة بلا داعٍ”.

وكتب أحد رواد الإنترنت: “كل ما قد يتطلبه الأمر، خطأ صغير لتدمير تلك المباني وقتل كل أولئك الناس”. وأضاف آخر: “إنه استعراض رائع حقًا، ولكن كان من الممكن أن يتحول لكارثة حقيقية”.

بينما دافع آخرون عن القوات الجوية الأسترالية، مشيرين إلى أن تلك المجازفة تتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط ولم تتم بعفوية.

ورد آخرون: “بالتأكيد تم التخطيط للمجازفة، ولكن ما من داعٍ للطيران بالقرب من المباني التي يعيش ويعمل فيها الناس، وتعريض حياتهم للخطر”.

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