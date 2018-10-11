شاهد بالصور | الإكوادور .. جنة طبيعية على الأرض

أرض الكائنات الغريبة والاستثنائية والغابات الضبابية والبحيرات الملونة والشلالات المذهلة، أنها الأكوادور، جنة طبيعية على الأرض.

ليس غريبا أن الأكوادور حصلت على مدار عامين متتالين لقب الدولة الخضراء، لتتفوق على كل من النرويج وكوستا ريكا وبيرو وغيرها من الدول.

وفي تقريرين نشرتهما صحيفة “أكسبرس” البريطانية بشأن الطبيعة الخلابة في الأكوادور، أوضحت أن هذه الدولة تضم معالم طبيعية استثنائية بالإضافة إلى حيوانات فريدة، تجعلها تحصل على لقب جنة طبيعية على الأرض.

تقع الأكوادور على الساحل الغربي لقارة أمريكا اللاتينية، وتضم غابات رائعة مثل غابات الأمازون، إضافة إلى مرتفعات الأنديز.

من أشهر معالمها، جزر جالاباجوس، المعروفة بالتنوع الحيواناي فيها ووجود كائنات غريبة مثل حيوانات الإيجواناس، والثعابين الخضراء والسلاحف العملاقة والأنواع العديدة من الفراشات.

تشير الصحيفة إلى أن أجزاء كبيرة من الاكوادور شهدت العديد من البراكين، بعضها لا يزال نشط، وهو ما أدى إلى تشكل بحيرات كبريتية خلابة، بألوان تركوازية وزرقاء، مثل البحيرات الموجودة على جزيرة بارتولوم.

تضم الأكوادور شلالات مذهلة، مثل مساقط لاس لاتاس كاكادس، وشلالات سان رفائيل ومساقط بيجوش.

كما تضم العديد من الأكواخ المتشكلة وسط الأشجار على حافة المجاري المائية، لاسيما في منطقة ميندو.

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