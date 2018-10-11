سامسونج تكشف عن جالاكسي A9 بأربع كاميرات

أعلنت سامسونج وبشكل رسمي عن هاتفها الجديد جالاكسي A9 رباعي الكاميرا، وذلك بعد وقت قصير من تسريب صورة حول الهاتف. ليكون بذلك أول هاتف ذكي يمتلك 4 كاميرات ويفتح المجال لمرحلة جديدة في عالم الهواتف الذكية بعد إطلاق هواتف بثلاث كاميرا.

وربما كانت الشركة تحتاج لشيء مختلف لإضفاء مثل هذه الميزة لأول مرة في هواتفها دون اللجوء للتدرج لفترة طويلة بوجود ثلاث كاميرا، حيث وصلت قبل أسابيع لأول مرة لهاتف A7.

ويأتي الهاتف الجديد مع شاشة بقياس 6.3 بوصة، بجانب معالج سنابدراغون 660 ثماني النواة والمخصص لأجهزة الفئة الثانية، لكنه سيكون أكثر كفاءة بوجود ذاكرة رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وهو رقم كبير يمكن زيادته أيضًا من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية التي تصل إلى 512 جيجا بايت.

وبجانب تصميم الجهاز المميز والقريب من أجهزة الشركة الرائدة، فإنه يحتوي على بطارية كبيرة بقدرة 3,800 ملي أمبير / ساعة، كما يدعم الشحن السريع، وتقنيات الحماية ببصمة الأصبع والتعرف على الوجه.

لكن الأهم من هذا كله هو الكاميرا الرباعية، حيث أنها ستأتي مع 4 عدسات في الخلف، حيث يحتوي على عدسة واسعة بزاوية 120 وبدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/2.4 في الأعلى، ويقع أسفلها عدسة تكبير x2 بدقة 10 ميجا بكسل وبنفس فتحة الغالق، والثالثة هي عدسة الكاميرا الرئيسية بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة غالق f/1.7 تقدم حساسية عالية للضوء، أما العدسة الرابعة فهي للتركيز وإعطاء عمق للصورة لتتناسب مع صور البورتريه والعزل وستأتي بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.2.

وبخصوص السعر، فإنه يبدو مرتفعًا بالنسبة لهواتف الفئة المتوسطة المتوفرة في السوق، بالرغم من أن المزايا في هذا الهاتف بعيدًا عن الكاميرا أعلى منها، وسيكون السعر حوالي 690$.

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