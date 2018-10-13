حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في حكومة دبي. ونصّ القرار على تعيين هند عبيد خليفة الغشيش المري، مُديراً تنفيذياً لمعهد دبي العقاري، وماجده علي راشد، مُديراً تنفيذياً لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

كما نصّ القرار على تعيين ماجد صقر عبدالله المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل والخدمات العقاريّة بدائرة الأراضي والأملاك، ومحمد علي محمد بن خليفه البدواوي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المُؤسّسي بالدائرة ذاتها.

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