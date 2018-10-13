حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في “حكومة دبي”

بواسطة / بتاريخ 2018-10-13 في 11:04 ص /
sabq2-600x55313

حمدان بن محمد يصدر قرارا بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في حكومة دبي. ونصّ القرار على تعيين هند عبيد خليفة الغشيش المري، مُديراً تنفيذياً لمعهد دبي العقاري، وماجده علي راشد، مُديراً تنفيذياً لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.

كما نصّ القرار على تعيين ماجد صقر عبدالله المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل والخدمات العقاريّة بدائرة الأراضي والأملاك، ومحمد علي محمد بن خليفه البدواوي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المُؤسّسي بالدائرة ذاتها.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--