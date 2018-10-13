وفاة متسابق “مواطن” إثر حادث في حلبة أم القيوين

بواسطة / بتاريخ 2018-10-13 في 11:03 ص /
sabq2-600x55313

توفى مواطن في العقد الثاني من العمر مساء أمس الجمعة في حلبة نادي الإمارات للسيارات في أم القيوين وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات أن إدارة العمليات تلقت بلاغاً  في 10.15 مساءً بوقوع حادث صدم وتدهور بداخل حلبة نادي الإمارات للسيارات بأم القيوين وفور تلقي البلاغ توجهت الدوريات والاسعاف الوطني والدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحادث وقع أثناء التسابق بين مركبتين أدى إلى انحراف مركبة المتوفى وصدم الحاجز وتدهور المركبة .. وتم نقل الشخص إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين .. وناشد مدير إدارة المرور أن يتم التأكد من كافة الاحتياطات اللازمة في حلبة التسابق والتي تضمن السلامة للمتسابقين .

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--