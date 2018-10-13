وفاة متسابق “مواطن” إثر حادث في حلبة أم القيوين

توفى مواطن في العقد الثاني من العمر مساء أمس الجمعة في حلبة نادي الإمارات للسيارات في أم القيوين وقال العقيد سعيد عبيد بن عران مدير إدارة المرور والدوريات أن إدارة العمليات تلقت بلاغاً في 10.15 مساءً بوقوع حادث صدم وتدهور بداخل حلبة نادي الإمارات للسيارات بأم القيوين وفور تلقي البلاغ توجهت الدوريات والاسعاف الوطني والدفاع المدني للموقع حيث اتضح أن الحادث وقع أثناء التسابق بين مركبتين أدى إلى انحراف مركبة المتوفى وصدم الحاجز وتدهور المركبة .. وتم نقل الشخص إلى مستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين .. وناشد مدير إدارة المرور أن يتم التأكد من كافة الاحتياطات اللازمة في حلبة التسابق والتي تضمن السلامة للمتسابقين .

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