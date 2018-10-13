رأس الخيمة | الغيرة تدفع امرأة لقطع الكهرباء عن منزل زوجها وضرّتها

دفعت الغيرة زوجة إلى قطع الكهرباء عن المنزل الذي يقطن فيه زوجها مع زوجته الثانية، لإجباره على الخروج والتحدث معها بعد تجاهله طرقها الباب لمرات عدة وأكدت أمام المحكمة أنها كانت تحاول استرضاءه للعودة إلى منزلهما بعد أن تشاجرت معه في اليوم ذاته.

وحسب ملفات التحقيق في القضية التي نظرتها محكمة جنح رأس الخيمة، غضبت الزوجة الثانية من أسلوب الزوجة الأولى بقطع الكهرباء عن المنزل ، خصوصاً بعد أن اضطرت وزوجها إلى الخروج من المنزل، حينما أكدت خدمة عملاء هيئة الكهرباء عدم وجود سبب فني لقطع الكهرباء، فقررت الزوجة الثانية معاقبة الأولى عبر الاتصال بالشرطة وتقديم بلاغ في حقها بالسب والقذف وقطع الكهرباء عمداً عن المنزل.

وخلال نظر القضية في جلستها الأولى أمام محكمة الجنح، أنكرت الزوجة الأولى ما نُسب إليها بسب وقذف (الزوجة الثانية)، بعد خروجها من منزلها بسبب انقطاع الكهرباء، وأكدت أن دافعها في فعلتها رغبتها في رؤية زوجها بسبب عطل في كهرباء المنزل الذي تقطن به، كما أنها أرادت أن تتصالح معه بعدما اختلفا واحتد النقاش بينهما، فخرج من المنزل في حالة غضب.

وأقرّت المرأة أمام هيئة المحكمة بقطعها الكهرباء عن منزل الزوجة الثانية حتى «يشعرا بالحر»، وتجبر زوجها على الخروج لمقابلتها.

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