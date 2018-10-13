عبدالباسط محمد: مطر أثبت أن العمر رقم لا قيمة له

أثنى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عبدالباسط محمد، على المستوى الذي يقدمه نجم العنابي إسماعيل مطر هذا الموسم، مشدداً على أن اختيار اللاعب لتشكيلة الأبيض التي تقيم معسكراً حالياً في برشلونة، على الرغم من بلوغه عامه الـ35، لم يكن مفاجأة بالنسبة له.

وكان إسماعيل مطر قد شارك في ودية هندوراس أول من أمس، وصنع هدف التعادل الذي سجله عمر عبدالرحمن. وقال عبدالباسط «لم يفاجئني قرار مدرب المنتخب زاكروني باستدعاء مطر، فاللاعب يقدم أفضل مستوياته، وأثبت عملياً أن العمر مجرد رقم لا قيمة له».

وكشف مدير فريق الوحدة النقاب عن سر التألق الدائم لمطر، مشدداً على أنه «من اللاعبين الملتزمين، فهو يؤدي تدريبات إضافية بشكل يومي عقب مران الفريق، إذ يقضي أوقاتاً طويلة داخل النادي الصحي، إضافة إلى حفاظه على برنامج التغذية والنوم في أوقات مبكرة، وكلها أمور تجعل لاعب كرة القدم يؤدي بشكل متميز، بصرف النظر عن العمر أو السن».

وبيّن: «كوني لاعب كرة قدم سابقاً، أستطيع القول إن أي لاعب يُبرز خلال التجمعات أو المعسكرات ثم يتراجع مستواه بعد ذلك فهذا يعني وجود خلل لدى اللاعب متعلق ببرنامج غذائه أو جرعات النوم السليمة، التي أقصد بها النوم في أوقات مبكرة، وليس عدد الساعات».

وأعرب عبدالباسط عن ثقته بأن يواصل مطر تألقه مع المنتخب، كما يفعل حالياً مع الوحدة. وقال: «الأبيض بحاجة للاعب بخبرات وموهبة مطر، فهو عنصر مهم لأي فريق، ومثال فعال للعناصر الشابة للاقتداء به، سواء من الناحية النفسية أو الفنية».

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