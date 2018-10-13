هاتف سامسونج القابل للطي سيعمل كجهاز لوحي أيضاً

الحديث عن الهواتف القابلة للثني أخذ حيزاً واسعاً في خضم التنافس من قبل الشركات المصنعة للهواتف مؤخراً، ولاسيما بعد كشف لينوفو عن نموذج لهاتف قابل للثني في بداية الشهر الحالي في محاولة منها لأخذ السبق من سامسونج التي تقترب من إطلاق هاتفها القابل للطي في نوفمبر القادم بحسب تصريح المدير التنفيذي للشركة سابقاً.

أما اليوم فجاء الدور مرة أخرى على سامسونج لتؤكد بلسان المدير التنفيذي دي جيه كو عن هاتف جديد قابل للطي يمكن استخدامه كجهاز لوحي (تابلت) وحجمه يسمح أن يتم وضعه بالجيب عند ثنيه.

وكما صرح كو أن الهاتف الجديد سيكون بمثابة جهاز متعدد الوظائف يمكن استخدامه كهاتف أو كجهاز لوحي، حيث أن الوصف مشابه لما تم عرضه من قبل الشركة في عام 2013، يملك الجهاز شاشة خارجية صغيرة ليظهر بصورة هاتف ذكي أسوه بأجهزة سامسونج الأخرى، لكن عند فتحه تتكامل الشاشة الداخلية ليتم استخدامه كتابلت، ولعل كو وجه صفعة لشركة لينوفو بحديثه عن الهاتف الجديد ووصفه بأنه لن يأتي على سبيل التحايل وتأكيده على أن إطلاقه سيكون في حال لبى المعايير التي تضعها الشركة لخدمة زبائنها، حيث قامت لينوفو في وقت سابق من عام 2016 بالكشف عن هاتف قابل للارتداء ولم تطلقه للحظة.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن الهاتف القابل للطي في مؤتمر المطوريين الخاص بها في السابع من الشهر القادم، وذلك حسب ما أفاد المدير التنفيذي لخط انتاج الهواتف في سامسونج.

اقرأ ايضا

التعليقات