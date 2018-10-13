162 مليار درهم إجمالي تصرفات دبي العقارية في 9 أشهر

في أحدث تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حافظ سوق دبي العقاري على زخم النمو، مدفوعًا بحالة التفاؤل بين المستثمرين والمطورين، بعد أن سجل السوق العقاري في الإمارة 39,802 تصرفًا عقاريًا للفترة من مطلع العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لتصل قيمة التصرفات الإجمالية إلى 162 مليار درهم.

وفي تعليق له على هذه الأرقام الواعدة، أشار سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسات الحكيمة التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – “رعاه الله”، والحزم التحفيزية التي صدرت مؤخرًا لترسيخ مكانة الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية. وأضاف: “لقد لمسنا النتائج الإيجابية التي تمخضت عن هذه القرارات، حيث سادت مشاعر الطمأنينة بين مختلف الأطراف ذات الصلة في السوق. وستظل أصداؤها الإيجابية تتردد على المديين القصير والمتوسط، من خلال إقبال فئات جديدة على الشراء لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستثمار”.

وتشير الأرقام الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية إلى أن السوق استقبل خلال الفترة المشمولة بالتقرير 25,473 مبايعة تجاوزت قيمتها 56.6 مليار درهم، أما الرهون فقد اقترب عددها من 11 ألف عملية بقيمة زادت على 86 مليار درهم بقليل. وكانت هناك تصرفات من فئات أخرى بلغ عددها 3,486 تصرفًا بقيمة قدرها 19.3 مليار درهم.

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