بولت يسجل في انطلاقة مسيرته الاحترافية

بواسطة / بتاريخ 2018-10-13 في 12:46 م /
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سجل اسطورة سباقات السرعة العداء الجامايكي أوساين بولت أول أهدافه في مسيرته الاحترافية لكرة القدم أمس عندما هز الشباك مرتين في المباراة الودية الإعدادية للموسم الجديد لفريقه سنترال كوست مارينز أمام ساوث وست يونايتد (4-صفر).

واستفاد بولت من سرعته في الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع فانطلق بسرعة وسددها زاحفة على يمين الحارس (55). وأضاف بولت هدفه الشخصي الثاني بعد 14 دقيقة مستغلاً خطأً فادحاً لأحد المدافعين ليقتنصها بولت بسهولة ويودعها داخل المرمى الخالي (69).

وقال بولت لشبكة «فوكس» الأميركية بعد المباراة «أول مباراة أخوضها أساسياً وأسجل هدفين. إنه شعور رائع».

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