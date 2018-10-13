نجم المنتخب الفرنسي السابق تيري هنري مدربا لفريق موناكو

عين نادي موناكو، في الدوري الفرنسي الأول، نجم أرسنال والمنتخب الفرنسي السابق تيري هنري، مدربا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2021.

ويبلغ هنري من العمر 41 عاما، وكان مساعدا لمدرب المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وبدأ مشواره الاحترافي في نادي موناكو وفاز معه بالدوري الفرنسي عام 1997.

ويقبع موناكو حاليا في ذيل ترتيب الدوري الفرنسي الأول، وسرح مدربه، ليوناردو جارديم، الخميس الماضي.

وقال هنري بعد توقعيه العقد: “كأنه القدر جعلني أبدا مشواري التدريبي هنا”.

وكان فريق أستون فيلا الانجليزي يرغب في التعاقد مع هنري، الذي لعب لفرق يوفنتوس الايطالي، وبرشلونة الإسباني، وختم مشواره في فريق نيويورك ردبولز الأمريكي.

وتلقى عروضا مغرية من فرق أخرى على حد تعبيره، ولكنه قال: “يبقى فريق موناكو الأقرب إلى قلبي، أنا سعيد بهذه الفرصة التي منحت لي وعلي أن أبدأ العمل الجاد”.

ولم يفز موناكو هذا الموسم إلا بمباراة واحدة في جميع المنافسات. وفي رصيده 6 نقاط في الدوري الفرنسي بعد 9 مباريات، انهزم في خمس منها، وخسر مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب موناكو مباراته الأولى تحت قيادة هنري أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يواجه نادي بروج في دوري أبطال أوروبا.

وتولى البرتغالي جارديم تدريب موناكو في عام 2014 وقاده إلى الفوز بالدوري الفرنسي عام 2017، وذلك لأول مرة منذ 2000.

وقاد جارديم، البالغ من العمر 44 عاما، موناكو أيضا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم 2016-2017 وساهم في تطوير مهارات لاعبين بارزين أمثال كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان، وتوماس ليمار لاعب أتليتيكو مدريد، ولاعبي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا وبنيامين ماندي.

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