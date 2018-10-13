الأبيض يستعد لمواجهة فنزويلا “الثلاثاء” في ختام معسكر برشلونة

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 والتي سيلعب فيها الأبيض بالمجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلند .

ويستعد الأبيض لخوض مباراته الدولية الودية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر الجاري أمام منتخب فنزويلا صاحب المرتبة 31 عالمياً حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر أغسطس وذلك على استاد لويس كومبانيس الأولمبي في ختام المعسكر الذي انطلق منذ يوم 6 أكتوبر .

وكان منتخبنا الوطني أنهى مباراته الدولية الأولى أمام منتخب هندوراس بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف في تجربة جاءت مفيدة للأبيض الذي قدم مستوى فنيا رائعا وسنحت له العديد من الفرص وأظهرت كذلك انسجام اللاعبين أكثر مع بعضهم البعض واستيعاب أكبر لطريقة وأسلوب اللعب سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية .

وخاض الأبيض مباراة هندوراس بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى وإسماعيل أحمد وخليفة مبارك غانم ومحمد برغش ومحمود خميس وعلي سالمين وعامر عبدالرحمن وخميس إسماعيل وعمر عبدالرحمن وخلفان مبارك وإسماعيل مطر .

وأجرى مدرب منتخبنا ألبيرتو زاكيروني عددا من التبديلات خلال شوط المباراة الثاني ، حيث أشرك إسماعيل الحمادي أحمد برمان وبندر الإحبابي وماجد حسن ومحمد أحمد بدلاً من خلفان مبارك وخميس إسماعيل وإسماعيل مطر وعمر عبدالرحمن ومحمد برغش .

وتقدم منتخب هندوراس بالنتيجة في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب روميل روبسن قبل أن يسجل عمر عبدالرحمن هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 32 من تمريره رائعة من القائد إسماعيل مطر .

من جهته قرر الجهاز الفني لمنتخبنا عودة الثلاثي علي مبخوت وأحمد خليل ومحمد أحمد إلى البلاد لمواصلة برنامجهم العلاجي مع الأندية وبالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب ، فيما تم استدعاء مهاجم الجزيرة أحمد ربيع لقائمة الأبيض استعداداً لمواجهة فنزويلا .

وكان اللاعبان علي مبخوت وأحمد خليل قد غابا عن مواجهة هندوراس بداعي الإصابة وعدم الجاهزية ، فيما تعرض المدافع محمد أحمد للإصابة في المباراة التي شارك فيها بديلا في الشوط الثاني .

وحرص سعادة محمد عبدالله الشامسي قنصل عام دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة برشلونة الإسبانية على حضور ومتابعة أحداث المباراة بجانب سعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية والدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة ومسؤولي الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم .

والتقى القنصل العام أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني بعد نهاية المباراة وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون ,متمنياً أن يعود معسكر برشلونة بالنفع لأعضاء المنتخب للاستحقاق الآسيوي الكبير .

وقال الشامسي أننا في دولة الإمارات محظوظون بالدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات والمجالات حتى باتت دولتنا من الدول المتقدمة في شتى المجالات ويضرب بها المثل دائماً ، مشيراً إلى دعم قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص كان له الأثر الإيجابي في تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية لعل آخرها دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا التي استطاعت فيها رياضة الإمارات الحصول على عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بألعاب مختلفة جماعية وفردية .

وعن توقعاته لمشاركة الأبيض في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 أكد سعادة القنصل العام أن الأبيض قادر على تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على لقب البطولة التي ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا لما يمتلكه من عناصر أثبتت قدراتها في البطولات السابقة مثل أحمد خليل وعمر عبدالرحمن اللذين حصلا على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا خلال السنتين الماضيتين وعلي مبخوت هداف النسخة الماضية لكأس آسيا بإستراليا 2015 وإسماعيل مطر صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب بالإضافة إلى بقية الأسماء .

وأشاد الشامسي بالجهود التي يبذلها اتحاد كرة القدم لتطوير المسابقات المحلية والاهتمام بالمنتخبات الوطنية بمختلف المراحل العمرية بالإضافة إلى دعم وتطوير الكوادر الفنية والإدارية العاملة في الأندية أو المنتخبات .

من جهته توجه سعادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة بالشكر لسعادة القنصل العام حرصه على توفير الدعم للبعثة منذ لحظة وصولها إلى برشلونة ، كما أهدى الجنيبي سعادة القنصل العام قميص المنتخب الوطني .

على خط آخر أكد لاعب وسط منتخبنا الوطني ماجد حسن أن المباراة المقبلة أمام منتخب فنزويلا ستكون مختلفة تماماً عن مباراة هندوراس الماضية على اعتبار أن منتخب فنزويلا يعد من المنتخبات القوية في قارة أمريكا الجنوبية ويحتل مركزا متقدما في ترتيب الفيفا .

وقال ماجد حسن إلى أن زملاءه اللاعبين راضون عن المستوى الذي ظهروا فيه خلال مباراة هندوراس والتي وصفها بالأفضل من ناحية المستوى الفني ، حيث كنا الأقرب لتحقيق الفوز لو استطعنا ترجمة الفرص التي سنحت لنا إلى أهداف إلا أن الفائدة الأكبر كانت تكمن في تطبيقنا للخطة التي رسمها المدرب وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تدربنا عليها خلال الأيام الماضية .

ووصف ماجد حسن أجواء معسكر برشلونة بالإيجابية خاصة من الناحية المعنوية ، حيث أن اللاعبين يبذلون كل ما في وسعهم لتقديم أفضل المستويات وهناك تحد خاص بين جميع اللاعبين بمختلف المراكز .

كما أشاد ماجد حسن بالدور الذي يلعبه قائد المنتخب إسماعيل مطر في مسألة تحفيز اللاعبين بالحصص التدريبية والمباريات بالإضافة إلى نصائحه اليومية للاعبين ، معتبراً أن وجود “سُمعة” في قائمة الأبيض مهم جداً من الناحية الفنية أولاً لنظرا للمستوى الذي يقدمه مع فريقه الوحدة بمسابقة الدوري وكذلك من الناحية المعنوية للاعبين .

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