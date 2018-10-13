مايكروسوفت تطلق تحديث أكتوبر لنظام Xbox One

بدأت عملاق البرمجيات اليوم في دفع تحديث شهر أكتوبر لمنصة Xbox One، الذي يأتي بمجموعة من المميزات للمستخدمين.

يأتي هذا التحديث لبرمجيات منصة Xbox ليضيف للمستخدمين ميزة تغيير وتخصيص الصور الرمزية للحساب الخاص باللاعبين، مع ميزة إستجابة المنصة للأوامر الصوتية بشكل أكثر دقة، وأيضاً ميزة بث فيديوهات HDR على منصة Xbox عبر خدمات الفيديو المتوافقة.

ويدعم ميزة إستجابة منصة الألعاب للأوامر الصوتية كلاً من مساعد Alexa الإفتراضي إلى جانب الأجهزة التي تدعم Cortana، حيث أكدت مايكروسوفت أن ميزة إلقاء الأوامر الصوتية الآن تقدم دعم أكثر دقة للمستخدمين.

فعلى سبيل المثال يمكن إلقاء الأوامر بتشغيل لعبة Forza Horizon 4، حيث يتم تنشيط النظام بشكل تلقائي ومن ثم تسجيل تلقائي للمستخدم وفتح اللعبة دون الحاجة لإلقاء أوامر صوتية متتابعة لبدء التشغيل.

كما يستجيب النظام أيضاً لأوامر صوتية ببدء بث Mixer، أو إلتقاط صورة للشاشة، إلى جانب إمكانية ضبط مستوى الصوتيات بالأوامر الصوتية، حيث سيتطلب تفعيل هذه الميزة تحميل Xbox Skill.

أيضاً لتعزيز هذه المميزات الجديدة في تحديث منصة Xbox، ستعمل امازون على دفع جهاز مكبر Amazon Echo Dot للشراء في مجموعة تشمل منصة ألعاب Xbox One S أو Xbox One X.

يمكن للمستخدمين أيضاً مع هذا التحديث تخصيص الصور الخاصة بالحساب على منصة الألعاب، وهي أحد المميزات التي ترقبها مستخدمي Xbox One، ولهذه الميزة توفر مايكروسوفت في تحديث النظام ملحقات أكثر لتخصيص الصور الرمزية للاعب، مع إمكانية إختيار شكل الجسم والملابس.

ومن المقرر أن تظهر الصور الجديدة الخاص بالمستخدم في الملف الشخصي، وقائمة leaderboard إلى جانب القائمة التي تظهر نشاط المستخدم، أيضاً يتاح للمستخدمين البقاء على الصور الحالية دون تغيير.

كما تعد ميزة بث Dolby Vision HDR أحدث أفضل المميزات التي تقدم من مايكروسوفت في هذا التحديث، حيث تدعم هذه الميزة بث المحتوى على أجهزة التلفاز المتوافقة حيث تتاح خدمة Netflix فقط الآن، على أن تضاف مزيد من التطبيقات لاحقاً.

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