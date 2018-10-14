دبي | رؤية «المحضونين» في الأندية الاجتماعية قريباً

كشفت بشرى قائد رئيس قسم حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بدبي عن عزم الهيئة تقديم خدمة تنفيذ أحكام رؤية المحضون الصادرة عن محاكم دبي، من خلال الأندية الاجتماعية في الإمارة، وذلك في إطار تسهيل الخدمة على المستفيدين وتقريبها من مقر سكن الأطفال عوضاً عن الحضور إلى مقر الهيئة، وحرصاً على تنويع أماكن الخدمة بدلاً من حكرها على الهيئة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية القادمة الهادفة إلى توفير المكان الملائم لتنفيذ أحكام الرؤية التي تسهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للطفل من خلال إعطائه حقه في رؤية والديه ضمن بيئة آمنة وصديقة للطفل.

وأضافت قائد، إن الهيئة تعكف في الإطار ذاته على إيجاد أماكن أخرى لتقديم خدمة الرؤية، تلبي رغبات المتعاملين، حيث قامت بتدريب عدد من المختصين، العام الماضي على كيفية التعامل مع حالات الرؤية، لتوسيع نطاق تقديم الخدمة بشكل أسهل وأقرب من مقر سكنهم، كما تم مخاطبة عدد من الجهات المعنية لذات الهدف.

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