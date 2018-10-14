«الأمين»: حرب شائعات تحاك ضد الدولة

قالت خدمة الأمين إن هناك حرب شائعات تحاك ضد الدولة، وهي من أقوى أسلحة الحرب النفسية الباردة، وتدار بواسطة وسائل إعلام كاذبة وحسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي تعرف بـ«الذباب الإلكتروني»، مؤكدة ضرورة الانتباه إلى هذه المخاطر، لأنها تخلف آثاراً سلبية حتى في ظل التماسك المجتمعي الذي تتميز به الإمارات.

وقال رئيس قسم التطوير في خدمة الأمين جمال أحمد إن الشائعة هي أخطر أدوات الحرب النفسية، لأنها تتضمن دائماً جزءاً من الحقيقة، لكن يتم الالتفاف عليه واستغلاله في ترويج كذبة كبيرة، من خلال وسائل عدة مثل وسائل الإعلام التي تستهدف الدولة وشبكات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الشائعة تثير دائماً فضول المجتمع، ولها توقيت محدد، بل إن هناك بيوت خبرة عالمية الآن تعمل على صناعة الشائعات، وتمر قبل إطلاقها على خبراء نفسيين لديهم قدرة على قياس تأثيرها في المجتمع.

وأشار إلى أن وراء كل شائعة هدفاً خبيثاً مختلفاً، مثل شائعة توزيع أموال على الناس من ديوان أبوظبي، التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر «واتس أب» من دون أن يتثبت ناقلوها من صحتها، وكلما سأل أحدهم الآخر عن مصدر المعلومة يخبره بأن صديقه كان هناك لكنه لم يرَ بنفسه، لافتاً إلى أن الكذب انكشفت في النهاية لكن لم يدرك كثيرون البُعد الأمني وراء هذه الشائعة، وهو جس نبض الرأي العام الإماراتي، وإظهار حاجة المواطن أمام المجتمع المحلي والدولي، وإظهار تقصير الحكومة.

ولفت إلى أن من الشائعات التي استهدفت الدولة كذلك، شائعة «الإمام الآلي في مسجد الشيخ زايد»، وعلق عليها أحد عناصر ما يعرف بالذباب الإلكتروني على شبكات التواصل، قائلاً: «الآن يخلون الأصنام تصلي فينا»، وبتتبع الفيديو الذي رافق هذه الشائعة تأكد أنه مجسم لشخصية «ابن سينا» صممه طلبة من جامعة العين عام 2009، فيما أن البعد الأمني وراء هذه الكذبة هو إثارة النعرات الدينية والطائفية وإيجاد سبب للتهجم على الدولة، وتشويه صورة الإسلام في الإمارات

وقال أحمد إن هناك ما يعرف الآن بـ«الذباب الإلكتروني» وهو عبارة عن آلاف الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تكون مهمتها تداول الشائعة فور إطلاقها لضمان انتشارها، ودعمها بتعليقات تثير الوقيعة وتحقق الغرض الخبيث منها.

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