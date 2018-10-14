سحر العوضي .. أول شيف إماراتية بفندق برج العرب

سحر العوضي شابة إماراتية اتبعت شغفها وحققت حلمها لتكون أول شيف إماراتي بفندق برج العرب وتعمل بمطبخ محترف ذي معايير عالمية يتطلب منها ساعات عمل يومية طويلة تؤديها بنجاح وحب، ونجحت في أن تضع بصمتها المميزة في عالم صناعة الحلويات وترضي أذواق رواد الفندق ذي الـ 7 نجوم من كل الجنسيات على مدار عامين.

وقالت العوضي أنه رغم دراستها بالجامعة الأمريكية في الشارقة كانت تبعد كثيراً عن مجال الطهي حيث درست بمجال الاتصالات وإدارة الأعمال وعملت بعدها بجامعة زايد في مجال الاتصالات والتسويق لمدة أربع سنوات، إلا أن شغفها بالمطبخ لم يفارقها حيث قرأت الكثير من كتب الطهي وشاهدت برامج المطبخ المتخصصة التي يقدمها أشهر الطهاة حول العالم وأخذت تنفذ بعض الوصفات بالمنزل حتى أتقنت الكثير منها خاصة الحلويات، ثم بدأت بالتجريب في مطعم يمتلكه شقيقها بدبي .

وعن الصعوبات التي واجهتها قالت العوضي: كان من الصعب إقناع كل من والداي بعملي في مجال الطبخ واستغرق إقناعهما بعض الوقت والجهد ومن بين الصعوبات أيضا كوني إماراتية ففريق العمل لم يعتد على التعامل مع طهاة إماراتيين في هذه المطابخ الكبيرة والبعض كان لديه رهبة من التعامل معي وكان أهم تحد هو إظهار قدرتي على التعاون معهم والعمل بروح الفريق وأن أتعلم وأستفيد من كل التفاصيل الدقيقة، فصناعة الضيافة ليست سهلة ويوميا أقف على قدمي لأكثر من 12 ساعة بكامل التركيز والأداء العالي لإنجاز مهمتي .

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