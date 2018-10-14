دراسة: دهون الجبن واللبن تقلل خطر الإصابة بالسكري

اقترحت نتائج دراسة دولية جديدة إعادة النظر في اعتبار منتجات الألبان مثل الحليب والجبن واللبن (الزبادي) من العوامل التي تؤدي إلى مرض السكري. وقدّمت الدراسة أدلة على أن دهون الألبان يمكن أن تساعد على تقليل خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.

وكانت دراسة حديثة أخرى، نُشرت الشهر الماضي، قد وجدت أن دهون الألبان بما في ذلك الحليب كامل الدسم يمكن أن تفيد القلب، وليس كما كان يُعتقد من أنها من عوامل الخطر المسببة لارتفاع الكولسترول ومشاكل انسداد الشرايين.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في 12 دولة، ونُشرت في مجلة بلوس” الطبية، يقلّل أكل الأجبان واللبن (الزبادي) من خطر الإصابة بالسكري لاحتواء هذه الدهون على أحماض مفيدة.

وأجريت الدراسة في جامعتي تافت الأمريكية وكامبريدج البريطانية، واعتمدت على البيانات الصحية لأكثر من 63 ألف شخص سبق أن شاركوا في 16 دراسة سابقة، وبمراجعة بياناتهم تبين أن دهون منتجات الألبان وخاصة الجبن واللبن تحتوي على عناصر مفيدة تقلل من خطر الإصابة بالسكري.

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