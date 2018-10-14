“وطني الإمارات” .. جهود موسعة في تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية

أطلقت مؤسسة وطني الإمارات “تقرير خاص لرصد مجالات عمل المؤسسة في نطاق برامج ومبادرات التوعية المجتمعية ،والدراسات والتقارير البحثية في شؤون الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، والمقاطع الفلمية الهادفة التي تنتجها المؤسسة وتنشرها في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

برامج خاصة بالتوعية المجتمعية

وقدمت مؤسسة وطني الإمارات باقة من البرامج الخاصة نفذت على مستوى الدولة في هيئات وجهات حكومية وجمعيات ذات نفع عام، تضمنت سلسلة محاضرات وطنية تثقيفية تناولت مواضيع عن فكر الشيخ زايد والقوة الناعمة في دولة الإمارات، بالإضافة لجلسات حوارية شبابية تحدثت عن الذكاء العاطفي والسعادة المؤسسية والثقافة الأمنية.

كما نفذت المؤسسة مبادرات لرفع مستوى الحس الوطني والتطوع والمشاركة المجتمعية عند طلبة المدارس من خلال برنامج ” قياديو 2020″ الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم ومؤسسة وطني الإمارات وبرعاية من خدمة الأمين، حيث استفاد من البرنامج 40 طالب وطبّق في اليابان، كما حرصت المؤسسة على المشاركة في الدورات الصيفية الطلابية من خلال تقديم ورش عن تاريخ دولة الإمارات ، بالإضافة لورش تعليمية تفاعلية لفئة أصحاب الهمم.

سلسلة محاضرات وطني الإمارات

وخصصّ “تقرير مجالات عمل المؤسسة لسنة 2018″ محور تحت مسمى ” سلسلة محاضرات وطني الإمارات” ،ويعرض هذا المحور عنوانين المحاضرات والجهات المشاركة والمتعاونة في سلسلة المحاضرات والورش ومنها، محاضرة ” زايد واستراتيجيات تأسيس القوة الناعمة في دولة الإمارات” قدمها الاستاذ عبداللطيف الصيادي خبير البحوث في الأرشيف الوطني في مقر شركة إعمار من تنظيم مؤسسة وطني وبالتعاون مع الأرشيف الوطني.

كما نظمت المؤسسة محاضرة عن ” السعادة المؤسسية” بالتعاون مع دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة قدمها الدكتور عبدالله الدرمكي ، و ورشة تدريبية عن الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة بالتعاون مع جمارك دبي ومن تقديم الدكتورة أمل بالهول مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات.

كما شارك ضرار بالهول الفلاسي المديرالتنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات في جلسة حوارية بعنوان” دور الشباب في التنمية الاجتماعية” والتي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي بحضور سعادة أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع.

بالإضافة لجلسة أخرى تناولت موضوع ” التسامح في فكر زايد ” في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومحاضرة ثالثة عنوانها ” الأمن ثقافة وطنية” نظمتها المؤسسة في مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وقدمها ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات بمنطقة الظيت في رأس الخيمة.

كما قدمت المؤسسة جلسة عنوانها” الذكاء العاطفي” تحاور فيها المدير التنفيذي للمؤسسة مع فريق نادي دبي للصحافة.

مشاركة المؤسسة في برنامج أصدقاء الشرطة ومعرض التطوع

كما عرض التقرير مشاركة مؤسسة وطني الإمارات في برنامج أصدقاء الشرطة الدورة 31 في إمارة الشارقة، من خلال تقديم المحاضرات والورش التعليمية أهمها ورشة صندوق العلم ، وفي مشاركة المؤسسة السنوية لمعرض التطوع بكليات التقنية العليا بدبي عرض جناح ” وطني الإمارات” مبادرات شبابية وتطبيقات ذكية للتسجيل والتطوع في أنشطة المؤسسة.

التقارير والدراسات البحثية

ويختص هذا المحور من التقرير في عرض مجال عمل المؤسسة في التقارير والدراسات البحثية الميدانية والنظرية في مجالات التعليم والهوية الوطنية والقيم الوطنية، حيث أصدرت ونشرت مؤسسة وطني الإمارات “ملف التعليم المواطنة” بحث وإعداد الدكتورة أمل بالهول، يتضمن 4 تقارير عرضت التجارب العالمية في تدريس المواطنة الصالحة في اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، دور المناهج في إعداد الأجيال، دور المعلم في تدريس المواطنة الصالحة، دور البيئة التعليمية في تدريس المواطنة الصالحة.

كما أصدرت المؤسسة سلسلة صحفية خاصة بعام زايد عنوانها” مئوية زايد” مكونة من 6 تقارير انفوجرافيك تناولت مواضيع الانجازات المحلية والعاليمة للشيخ زايد، توثيق مسيرة النهضة للمرأة الإماراتية، 100 إنجاز عالمي لزايد العطاء توثق سماحة الإسلام، زايد .. الحكم والحكمة، تواريخ صنعت أحداثاً، زايد تمكين الكوادر معرفياً أولوية.

وفي المجال الثقافي أصدرت مؤسسة وطني الإمارات ” ملف ثقافي” عن القيم الإماراتية وقواعد السنع في مجتمع الإمارات، ويتضمن الملف ثلاث ورقات بحثية الأولى عن القيم الإماراتية في الممارسات التنفيذية ومواد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والثانية قراءة في المصطلحات المحلية التراثية، والثالثة المبادئ العامة للسنع.

وتهدف المؤسسة من هذا الإصدار إلى شرح القيم الاجتماعية الإماراتية من ناحية الاصطلاح، والقانون، والممارسات التنفيذية.

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