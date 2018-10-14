550 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 77 مليون في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 550 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 196 مبايعة بقيمة 410 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضى بقيمة 245 مليون درهم و 163 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 165 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 77 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم فى منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة مردف بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها28 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 140 مليون درهم منها 17 رهونات أراضى بقيمة 45 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 95 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 45 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 14 مليون درهم.

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