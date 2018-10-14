إنتر يجدد اهتمامه بضم لوكا مودريتش

وقالت الصحيفة الإيطالية إن اللاعب الدولي الكرواتي مازال غير سعيد في ريال مدريد ويرغب في الرحيل عن صفوفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ33 عاما ليس على وفاق مع مدربه جولين لوبيتيجي، والعلاقات لازالت راكدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وألمح التقرير إلى أن ريال مدريد سيترك مودريتش يرحل في حالة واحدة وهي الحصول على نجم يحل محله، وأشارت إلى أن الخيارات لا تتضمن خط الوسط بقدر الحديث عن اسم نجم كبير مثل نيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

إنتر ميلان كان قد دخل في تحدي مع ريال مدريد لضم مودريتش خلال السوق الصيفية الماضية، لكنه لم يتمكن من ذلك >

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد بمبلغ 30 مليون يورو قادما من توتنام في صيف 2012، ونجح في الفوز معه بلقب الدوري الإسباني مرة، وكأس الملك مرة، وكأس السوبر الإسبانية مرتين ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس السوبر الأوروبية 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعد العام الجاري هو أفضل أعوام مودريتش على الإطلاق، إذ أنه فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم بجانب أفضل لاعب في كأس العالم 2018 بعدما قاد منتخب بلاده لوصافة البطولة.