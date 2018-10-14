ارتفاع معدل الفقر المدقع في إيران إلى 34 بالمئة

ذكر رئيس مجموعة العمال في مجلس الشورى الإيراني، علي رضا محجوب، أن معدل الفقر المدقع في إيران وصل إلى 34 بالمائة.

وأشار محجوب في حديثه لصحيفة “عصر إيران”، إلى أنّ معدل الفقر المدقع ارتفع ضعف ما كان عليه العام الماضي.

وبيّن أن نسبة الفقر المدقع العام الماضي بلغت 17 بالمائة، لترتفع في 2018 إلى 34 بالمائة.

وأوضح أنّ الأشخاص الذين يتلقون مرتبا يعادل أقل من دولارين في اليوم، يصنفون على أنهم ضمن مستوى الفقر المدقع، بناء على توصيف منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة.

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