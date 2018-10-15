وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسحب دواء “ديالون” لعلاج السكري

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى مــدراء المناطـــق الطبيــة، ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة، مدراء الصيدليات الحكومية والخاصة، بسحب جميع التشغيلات للمستحضر الطبي Dialon 500mg F.C. Tablet للشركة المصنعة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) والمستخدم لعلاج مرض السكري، والذي يحتوي على المادة الفعالة (Metformin HCL)، وذلك لفشله في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي. وكان ذلك من خلال الجولة التفتيشية التي نفذها مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مصنع جلفار، وتم اكتشاف فشل المنتج في الدراسات الذوبانية المقارنة بالمستحضر المرجعي. كما تلقت الوزارة تقريراً آخر من هيئة الغذاء والدواء السعودية تشير إلى فشل هذا المنتج ولنفس السبب.

وأشار سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية إلى أنه وتم إصدار تعميم السحب بعـد الاطلاع علـى القانون الاتحـادي رقـم(4) لسنة 1983م بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. وعلى القرار الوزاري رقـم (366) لسنة 2010م بشأن الإعلان عن سحب أو تعليق أو وقف أو منع تداول المنتجات الدوائية والطبية. وبناء على ما وردنا في تقرير مفتشي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبعد الاطلاع والتحقق من الادلة، فقد تقرر سحب جميع التشغيلات للمستحضر المذكور “ديالون” Dialon والمستخدم لعلاج مرض السكري علماً أنه مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تعليمات إلى المورد وممارسي الرعاية الصحية والصيادلة

وأوضح د أمين أن التعميم يتضمن الطلب من المورد سحب جميع التشغيلات للمنتج المذكور أعلاه من القطاعين الصحي العام والخاص، وطلب من جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج المذكور أعلاه إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج المذكور واعادته للمورد. وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات المذكورة أعلاه يرجى التواصل مع الوزارة على رقم الهاتف 2301448-04 أو فاكس2301947-04 أو البريد الالكتروني: pv@moh.gov.ae ، كما يمكن الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة .

الوزارة تتواصل مع المصانع الدوائية و الهيئات العالمية الدوائية لتعميم أي تحذير

وقال الأميري إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع على اتصال يومي مع المصانع الدوائية المحلية وهيئة الغذاء والدواء الأميركية وهيئة الأدوية الأوروبية والاسترالية، وفي حال إصدارها أي تحذير يتعلق بالأدوية تقوم على الفور بإصدار تعميم لكافة الجهات الصحية والمعنية، بضرورة سحب تلك المنتجات وإتلافها أصولاً حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

مناشدة أفراد المجتمع بالتوقف عن استعمال ديالون

وناشد الأميري أفراد المجتمع عدم تداول أو استخدام المنتج المذكور والتخلص من هذا الصنف الدوائي في حال وجوده ، وضرورة مراجعة الطبيب لتوفير بدائل دوائية وأكد على وجود بدائل علاجية يمكن اللجوء إليها. مؤكداً حرص الوزارة على صحة وسلامة الناس وعلى تواصل لجنة اليقظة الدوائية مع الشركات الدوائية الوطنية و العالمية وعلى تعاونها و سرعة استجابتها.

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