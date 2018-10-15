الزوجة الناجية من حريق بني ياس تكشف تفاصيل وفاة ابنائها

كشفت زوجة رب الأسرة المفجوعة بحريق «بني ياس»، والتي فقدت خمسة أطفال وثلاث من نسائها، عن تفاصيل جديدة بعد خروجها، أمس، من المستشفى، إثر فترة علاجية امتدت قرابة أسبوعين للإفاقة والتأهيل الجسدي، بسبب الاختناق بدخان الحريق.

وروت والدة آية وثمنى، المتوفيتين نتيجة الاختناق، حكايتها قائلة «إن إحدى الفتيات تولت عملية إيقاظ أفراد الأسرة النائمين حينها، ليتجمّعن لاحقاً في أقرب شرفة مطلة على الشارع، هرباً من الدخان والنار في محاولة لاستنشاق الهواء الطلق وطلب المساعدة».

وتابعت الزوجة التي استطاعت النجاة من الحريق، أن الفتيات بدأن يفقدن الوعي حينها واحدة تلو الأخرى نتيجة شعورهن بالاختناق وعدم تمكنهن من تحمل الدخان الكثيف المنبعث من ألسنة الحريق.

من جهته، أكد صاحب المنزل المحترق في «بني ياس»، علي سالم الكثيري، نية أسرته ورغبتهم في هدم البيت بعد الحريق الذي شب به، في الثالث من أكتوبر الجاري، للتخلص من الآلام والمخاوف والمشاعر السلبية التي تلاحقهم بعد الحادث الذي حل بالمنزل وذكر الكثيري أن الجهات المعنية في الدولة تساندهم وتدعمهم لإنجاز العمليات الإنشائية في المنزل الجديد، إذ كان أفراد العائلة يطمحون إلى تعجيل الانتقال إليه قبل يوم الحريق الذي أدى إلى وفاة ثمانية من أفراد الأسرة.

ودعا الكثيري إلى إعادة النظر في مستوى ارتفاع الأرصفة في المناطق المحيطة بالفلل، إذ لا تسمح لسيارات الإسعاف والمركبات الأخرى بالاقتراب من موقع الحدث لتسريع عملية الإنقاذ ولفت إلى أن ضيق الشوارع في المناطق السكنية ومخالفة السائقين لشروط الوقوف، لا يسمحان للسيارات الحركة بسلاسة، إذ لم تتمكن سيارات الإسعاف يوم الحريق من الوقوف بالقرب من المنزل لإنقاذ المصابين، بل اضطرت للوقوف عند الشارع الرئيس.

وأشار الكثيري إلى أن معظم الطرق الطويلة الممتدة نحو كيلومترين في «بني ياس» تعتمد على «الممرات الدائرية»، الأمر الذي يتطلب طرقاً فرعية لإتاحة الفرصة للمركبات للعودة إلى الطريق ذاته، أو الدخول إلى الأحواض السكنية سريعاً، خصوصاً في حالات الطوارئ والأزمات.

يذكر أن الحريق اشتعل في الفيلا نتيجة «التماس كهربائي»، وتوفي على أثره، خمسة أطفال وثلاث نساء من العائلة التي كانت تقطن المنزل المحترق، وتبلغ 20 فرداً، علماً بأن والدة صاحب المنزل كانت أول الناجين من الحادث.

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