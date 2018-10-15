عطل كهربائي يكشف مسروقات بآلاف الدراهم من منزل مواطن

كتشفت ربة منزل مواطنة تقيم في دبي، بالمصادفة، حين حدث عطل كهربائي في غرفة الخادمات، أنها وزوجها يتعرضان للسرقة بشكل متكرر ، وذلك بعد أن عثر عامل صيانة على مبالغ مالية ومجوهرات مخبأة داخل كيس بلاستيكي في سقف الغرفة تفوق قيمتها الـ 115 ألف درهم .

واعترفت إحدى الخادمات بفعلتها خلال تحقيقات النيابة العامة في دبي، فضلاً عن سرقتها 50 ألف درهم أخرى تصرفت بها وقالت الزوجة خلال التحقيقات إن زوجها رافق كهربائياً إلى غرفة الخادمتين لتصليح عطل فيها، ثم شاهد أثناء فتح السقف المستعار كيساً بلاستيكياً ثقيلاً تبين احتواؤه على مبالغ مالية وساعات ومجوهرات.

واعترفت الخادمة بأنها سرقت ساعة عائدة للزوج وقلادة سابقا، وباعت كلتيهما بمساعدة السائق الذي يعمل لدى الأسرة وذلك بأن سلمته 2000 درهم نظير خدمته، وغادر الأخير إلى موطنه، وأرسل رسالة نصية إلى الأسرة يفيد بأنه لن يعمل لديهم مجدداً.

واعترفت المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنها سرقت مبالغ بعملة اليورو من حقيبة الزوجة المجني عليها ووالدتها، على سبع فترات مختلفة، كما سرقت ساعة ومجوهرات في ظروف أخرى، وأخفت المسروقات في السقف المستعار للغرفة التي تقطن فيها، حتى لا يتم اكتشاف أمرها، لكن تم اكتشاف أمرها بالمصادفة حين حدث العطل الكهربائي.

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