العين | عنود الشامسي .. طفلة بدرجة «فنانة تشكيلية»

استهلت الطفلة الإماراتية عنود مبارك الشامسي طريقها إلى عالم الرسم التشكيلي وهي عمرها أربع سنوات، حيث لاحظت والدتها موهبتها الكامنة، فقررت أن تهتم بهذه الموهبة كما تهتم بتعليمها القراءة والكتابة والحقتها أسرتها بأحد المعاهد الفنية في العين .

وقالت الطفلة : «أجيد الرسم منذ أن كان عمري 4 سنوات حيث بدأ الأمر معي برسم الشخصيات الكرتونية المحببة لي مثل الأميرة صوفيا، وعندما طلبت مني أمي الرسم بدون مساعدة وجدت نفسي قادرة على فعل ذلك لذلك انضممت لمعهد بيت الفنون في العين، وعلى مدى خمسة أعوام تعلمت الكثير من أساسيات الرسم بالقلم الرصاص وبعده ألوان الإكريليك، ثم السوفت باستيل، والآن بدأت تعلم رسم لوحات زيتية”

وأضافت الطفلة أنها تحب تجسيد المناظر الطبيعة كوني أشعر بالسعادة في التواجد في الأماكن الطبيعية فضلاً عن رسم الصقور والخيل، مشيرة إلى أن حصيلتها من اللوحات الفنية تجاوزت 15، ولا تزال تعمل في لوحات جديدة، متبعة كل الخطوات التي تدربت عليها في المعهد، متمنية أن تمثل إبداعاتها في المستقبل الإمارات في المعارض الدولية.

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