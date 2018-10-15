راموس: أحب تسديد ركلات الجزاء.. وألبا أحد أفضل الأظهرة في العالم

أبدى سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا، استعداده لتنفيذ ركلات الجزاء، كما يفعل مع فريقه ريال مدريد، وذلك قبل مواجهة إنجلترا غدا الإثنين.

إسبانيا تستقبل منتخب الأسود الثلاثة على ملعب بينيتو فيامارين بمدينة إشبيلية، بالجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وظهر راموس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سيكون الفوز بها مفتاحا مباشرا لتأهل إسبانيا إلى نصف النهائي.

اللاعب الإشبيلي الذي عكف على تسديد ركلات الجزاء منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، لا يجد مشكلة في القيام بنفس الدور مع إسبانيا: “سنرى إن كنت سأسدد ركلات الجزاء هنا أيضا أم لا. إنه دور أشغله في ريال مدريد. تسديد ركلات الجزاء لم يكن مسؤولية مدافع منذ أيام (فيرناندو) إييرو، وهذا الوضع يعجبني. إن توجب علي تسديد الركلات مع المنتخب، فسأكون سعيدا”. كما أشاد راموس بالمنافس: “ندرك مستوى الصعوبة الذي سنواجهه غدا أمام منافس رائع. إنجلترا منتخب عظيم، لعبنا جيدا في ويمبلي، ونريد تكرار ذلك. لقد وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم ولديهم العديد من المزايا”. مضيفا: “أنا منبهر بكل اللاعبين الإنجليز، بعضهم يمثّل القوة البدنية الموجودة في الدوري الإنجليزي، ولكن البعض الآخر يمتلك الفنيات. هاري كين يجمع بين الاثنين”. كما علّق راموس على قرار المدرب لويس إنريكي باستبعاد جوردي ألبا: “لعبت كثيرا مع جوردي ألبا، إنه أحد أفضل الأظهرة في العالم. إلا أن المدرب هو صاحب القرار، لا أدري إن كان سيعود للمنتخب أم لا”. وتتصدر إسبانيا مجموعتها في المستوى الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز 2-1 على إنجلترا، وسحق كرواتيا بسداسية نظيفة.

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