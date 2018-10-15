منصة ألعاب من فيسبوك متاحة حاليا كإصدار تجريبي على أندرويد

في شهر يونيو المُنصرم، أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاقها لمنصة خاصة بالألعاب الإلكترونية، وذلك لمساعدة اللاعبين على بث تجاربهم وأدائهم بشكل مباشر، كذلك دعم اللاعبين الأخرين وغالبًا المبتدئين منهم مشاهدة طريقة اللعب والتعرف على خفايا الألعاب التي يحبوها، وقد أطلقت الشركة على منصتها اسم Fb.gg، مع إتاحتها أنذاك على سطح المكتب فقط.

والآن أتاحت الشركة الإصدار التجريبي لمنصتها هذه على أجهزة أندرويد، ووفقًا لفيسبوك، أن هذا الإصدار متاح حاليًا في الفلبين فقط، من ناحتيه يأتي تطبيق Fb.gg مع مجموعة محدودة من الميزات، على أن يتم استخدام هذا الإصدار للحصول على تعليقات من مجتمع الألعاب بهدف التحسين والتطوير.

مع إمكانية ممارسة بعض الألعاب على سبيل المثال لعبة Everwing و Words with Friends و Basketball FRVR، أخيرًا جاء إطلاق هذه المنصة لمنافسة يوتيوب وكذلك خدمة Twitch، ونظرًا أن الإصدار التجريبي قد بدأ للتو، فقد يستغرق الأمر بضع أشهر حتى يصبح تطبيق Fb.gg متاحًا لمزيد من المناطق.

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