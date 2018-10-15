شاهد بالصور | محمية “سينجيتا” المذهلة في تنزانيا

تعد محمية سينجيتا جرومتي جيم، في تنزانيا واحدة من أكثر المحميات المتنوعة والمذهلة، فمن الحيوانات المفترسة مثل النمور والأسود إلى الحيوانات الأليفة مثل الزرافات والأفيال والحمير البرية، إضافة إلى المنتجعات التي تتخذ من هذه المحمية منظرا طبيعيا لها.

تقع محمية سينجيتا جرومتي على جانب حديقة سيرنجتي الوطنية في تنزانيا، إذ أنشئت بواسطة الحكومة عام 1994 من أجل حماية الحيوانات المهاجرة التي تأتي إليها خلال مواسم مختلفة من العام وكذلك الحفا على الحيوانات المعرضة للإنقراض والإبقاء على نظام التوازن الأيكولوجي.

وفي عام 2002، أنشئت جمعية تمويل خاصة بالمحمية، كما تولت إدارة هذه المحمية الواقعة على مساحة 350 آلف فدان.

لكن المنظر الطبيعي لم يمر على السياح الذين بدأوا يقبلون على هذه المنطقة والاستمتاع بهذا التنوع البيولوجي، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة من إنشاء فنادق ونزل خاصة بالسياح، مثل منزل سيرينجتي، وهو نزل يقع على حافة تل ساساكوا، ويوفر منظرا على العديد من الحيوانات الأليفة والمراعي التي تتغذى عليها.

وهناك معسكر سابورا للخيم وأيضا نزل فارو فارو المذهل اللذين يطلان على هذه المحمية.

ورصدت وكالة “رويترز” الإخبارية في مجموعة من الصور الحيوانات في هذه المحمية.

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