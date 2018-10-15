دراسة: الجبن كامل الدسم يخفض الكوليسترول الضار

قالت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إن دراسة حديثة كشفت أن تناول الجبن كامل الدسم له فائدة كبيرة على صحة الجسم بأكبر مما يعتقد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير ـ ترجمته “عاجل” ـ “أن تناول 250 جرامًا في اليوم يقلل من مستوى الكوليسترول الضار لدى الشخص إلى مستوى أقل مما لو كنت تأكل جبنًا قليل الدسم”.

وتابعت “على عكس الأشكال الأخرى من منتجات الألبان، يحتوي الجبن على أغشية حول قطراتها الحامضية الدهنية، والتي قد تسهم في خفض تأثيرات الكوليسترول.

ونقلت باحثي الدراسة قولهم إن هذا يرجع إلى الطريقة التي يتم بها ترتيب مكونات الجبن ، مثل الكالسيوم وبروتينات الحليب.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا يوجد أي تغيير في وزن الجسم أو مستويات الأنسولين بين المشاركين في الدراسة. كما كشفت أنه لم يكن هناك أي تغيير في مستويات سكر الدم الصائم في أجسامهم في الصباح الأول قبل تناولها ، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يصابوا بداء السكري.

وقالت الدكتورة مارسيا أوتو من جامعة تكساس: “النتائج التي توصلنا إليها تعزز الأدلة التي تشير إلى أن دهون الألبان ، خلافا للاعتقاد السائد ، لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو معدل الوفيات الإجمالي لدى كبار السن”.

وأضافت “تشير النتائج إلى أن أحد الأحماض الدهنية الموجودة في منتجات الألبان قد يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة من السكتة الدماغية”.

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